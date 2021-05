Yemen: esercito lancia controffensiva a Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'esercito regolare yemenita hanno annunciato l'attuazione di un'operazione offensiva contro le milizie Houthi nella provincia occidentale di Marib, nell'est del Paese. L'ufficio stampa delle Forze Armate yemenite ha citato una fonte militare che ha affermato che una sua unità ha effettuato un attacco fulmineo contro le forze della milizia golpista Houthi sostenuta dall'Iran nel fronte di Al-Mashjah. L'esercito nazionale è stato anche in grado di distruggere i proiettili e l'artiglieria nemica uccidendo tutti i miliziani Houthi presenti su quel fronte. Per questo, grazie a questa controffensiva, le forze dell'Esercito nazionale sono tornate alle loro posizioni precedenti. Successivamente, l'artiglieria dell'Esercito Nazionale ha preso di mira la milizia Houthi, provocando perdite in termini di attrezzature e uomini armati. In precedenza le forze dell'Esercito yemenita hanno annunciato l'uccisione e il ferimento di 17 agenti Houthi in un'imboscata contro un gruppo di miliziani sciiti sul fronte di Al-Mashjah. (Res)