Recovery: Colao, con il digitale Italia più giusta per giovani e donne

- I giovani sono "i grandi beneficiari di questo processo nelle tre declinazioni: maggiore opportunità di apprendimento, maggiore accesso al lavoro, più opportunità imprenditoriali. Ma subito dopo ci sono le donne, direi per le stesse ragioni. Se pensiamo di rilanciare il Paese, che viene da decenni di crescita bassa e di debito, non possiamo permetterci di farlo senza utilizzare al meglio il 50 per cento delle nostre risorse. Non a caso prevediamo a fine piano quasi il 4 per cento di crescita dell'occupazione per le donne". Lo ha detto il ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, in un’intervista a "la Repubblica". Nel Pnrr e nel Fondo complementare da 30 miliardi "sono inoltre stati stanziati circa 18 miliardi per la Transizione 4.0 - ha continuato il ministro - incentivi sotto diverse forme per spingere la digitalizzazione e le competenze nelle imprese. Le quali, obbligate dalla pandemia, hanno compiuto, a tutti i livelli, passi significativi verso la digitalizzazione. Sono stati importanti i progressi fatti: c’è chi ha cominciato a vendere per e-mail, chi ha costruito un sito per vendere, chi è entrato in una piattaforma e-commerce. Ecco il nostro sforzo è quello di aiutare tutte le imprese a salire uno o due gradini ancora in questa direzione. Dobbiamo rendere strutturale questa trasformazione". (Rin)