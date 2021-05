Business news: Grecia, Standard & Poor’s aggiorna rating a "BB"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating internazionale Standard & Poor’s ha aggiornato il rating del credito sovrano della Grecia di un livello, da "BB-" a "BB", e ha mantenuto una prospettiva "positiva". Il governo di Atene ha accolto con favore il nuovo rating di S&P's: il ministro delle Finanze ellenico, Christos Staikouras, ha rilevato come "questa è la seconda volta che un'agenzia di rating internazionale ha aggiornato il rating del Paese nel contesto della crisi sanitaria e alle condizioni di elevata incertezza che ha creato a livello globale". "Senza dubbio questo è uno sviluppo eccezionalmente importante e positivo per l'economia greca, attribuito alla pianificazione e all'attuazione di politiche corrette in campo economico e in generale all'efficienza della politica del governo, nonché a una serie di iniziative di riforma", ha affermato Staikouras, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". (Gra)