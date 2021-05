Business news: Repubblica Ceca, per Fitch Paese vulnerabile a transizione verso la mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le auto elettriche otterranno una grossa fetta del mercato mondiale, questo sarà un problema per la Repubblica Ceca. Lo afferma il quotidiano "Denik N" riportando le parole di Arvind Ramakrishnan, rappresentante di Fitch Ratings. Nonostante l'accresciuto indebitamento dovuto alla pandemia di coronavirus, l'agenzia a inizio anno ha confermato il rating AA- di Praga e una prospettiva stabile. Ramakrishan spiega che nella valutazione dell'economia ceca fattori quali i conflitti politici interni sono importanti solo alla luce del riverbero che possono avere su indicatori quali il debito pubblico. E' in quest'ottica, per esempio, che agenzie come Fitch seguono il dibattito intorno allo stato di diritto in Paesi come Polonia e Ungheria. La questione non pare avere finora avuto ripercussioni sui flussi di investimenti esteri nei due Paesi e i rispettivi governi, nonostante la retorica belligerante nei confronti dell'Unione europea, non sembrano pronti a rinunciare alle risorse che arrivano da Bruxelles. (Vap)