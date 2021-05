Business news: Germania, indice Ifo clima imprese in aumento a 96,8 ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice del clima delle imprese tedesche elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) è aumentato ad aprile a quota 96,8 dai 96,6 punti di marzo scorso. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, si tratta del terzo incremento mensile consecutivo. Tuttavia, le aziende non sono tanto ottimiste riguardo ai prossimi sei mesi. La terza ondata del Covid-19 e “le carenze nei prodotti preliminari stanno frenando la ripresa dell'economia tedesca”, ha affermato il presidente Ifo Clemens Fuest. (Geb)