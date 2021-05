Business news: Eurostat, prezzi elettricità e gas in calo in Ue in seconda metà 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi medi dell'elettricità domestica nell'Unione europea nella seconda metà del 2020 sono leggermente diminuiti rispetto alla seconda metà del 2019 (quando erano a 21,7 euro per 100 kWh), attestandosi a 21,3 euro per 100 kWh. Anche i prezzi medi del gas nell'Ue sono leggermente diminuiti, attestandosi a 7 euro per 100 kWh nella seconda metà del 2020. Tasse e prelievi rappresentavano il 40 per cento delle bollette dell'elettricità addebitate alle famiglie nell'Ue nella seconda metà del 2020. Per le bollette del gas, la quota corrispondente era del 32 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. I prezzi dell'elettricità per le famiglie sono diminuiti in 14 Stati membri dell'Ue durante la seconda metà del 2020, rispetto alla seconda metà del 2019. Le maggiori diminuzioni dei prezzi, espressi nelle valute locali, dell'elettricità per le famiglie sono state osservate nei Paesi Bassi (-33,8 per cento), seguita da Cipro (-24,1 per cento) e Svezia (-17,2 per cento). Al contrario, l'incremento maggiore è stato registrato in Lussemburgo (+10,3 per cento), davanti a Polonia (+9,7 per cento) e Slovacchia (+8,8 per cento). Il costo dell'energia è stato il principale motore di questi aumenti. Espressi in euro, i prezzi dell'elettricità per uso domestico nella seconda metà del 2020 sono stati più bassi in Bulgaria (9,8 euro per 100 kWh), Ungheria (10,1 euro per 100 kWh) ed Estonia (12,9 euro per 100 kWh) e più alti in Germania (30,1 euro per 100 kWh), Danimarca (28,2 euro per 100 kWh) e Belgio (27 euro per 100 kWh). (Beb)