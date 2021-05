Business news: otto associazioni tedesche denunciano Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto associazioni dell'industria pubblicitaria e dei media tedesche hanno denunciato Apple all'Ufficio federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) per le restrizioni al tracciamento degli utenti da parte del gruppo statunitense. Con l'introduzione del sistema operativo iOS 14.5, Apple intende obbligare i fornitori di app a ottenere in anticipo il consenso dell'utente all'elaborazione dei propri dati. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, finora le imprese sono state in grado di raccogliere i dati degli utenti senza il loro consenso e di valutarli a fini pubblicitari. Secondo i querelanti, con le innovazioni di iOS 14.5, Apple taglia un'importante linea di fornitura per il settore pubblicitario e dei media. Per gli autori della denuncia, che comprendono l'Associazione centrale dell'industria pubblicitaria tedesca (Zaw) e l'Associazione federale degli editori digitali ed degli editori di giornali (Bzdv), Apple sta abusando del suo potere di mercato con il programma "App Tracking Transparency" (Att) e sta violando la normativa antitrust in vigore in Germania. In particolare il gruppo statunitense “esclude di fatto tutti i concorrenti dall'elaborazione di dati rilevanti nell'ecosistema Apple rilevanti a livello commerciale”. Allo stesso tempo, tuttavia, Apple “sta eliminando i propri servizi pubblicitari dalle modifiche pianificate e sta raccogliendo una notevole quantità di dati sugli utenti”. (Geb)