Business news: Spagna: governo estenderà da 20 a 40 anni concessione licenze spettro 5G

- Il governo spagnolo amplierà da 20 a 40 anni il periodo di assegnazione delle licenze dello spettro 5G alle aziende private. Lo ha annunciato la vicepremier e ministra dell'Economia e della Trasformazione Digitale, Nadia Calvino. La misura è stata approvata al Consiglio dei ministri approfittando di una legge omnibus che recepisce una serie di direttive europee pendenti in materia. "Fino ad oggi il limite legale per la concessione era di 20 anni e abbiamo intenzione di consentire loro di essere estendibile per altri 20 anni", ha affermato Calvino, anche se le specifiche saranno stabilite in ciascuna delle aste future. La ministra dell'Economia Calvino ha evidenziato che la Spagna ha un "vantaggio" rispetto ai Paesi vicini in termini di diffusione della rete che deve sfruttare per guidare la rivoluzione tecnologica del futuro. In merito al piano per la ripresa, Calvino ha spiegato che uno degli obiettivi principali sarà garantire che i fondi raggiungano le piccole e medie imprese che costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo della Spagna, e che siano adeguatamente investiti per migliorare, in particolare, la digitalizzazione. (Spm)