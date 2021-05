Business news: Azerbaigian e Turchia discutono accordo su fornitura di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian è in trattative con Botas, la società statale turca che si occupa del commercio di petrolio e gas naturale, per siglare un nuovo contratto sulla fornitura di gas. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa azerbaigiana “Apa” Tamam Bayatli, direttore del dipartimento delle relazioni pubbliche di Bp Azerbaigian. Il contratto è nato nell'ambito della prima fase di sviluppo del giacimento di gas condensato Shah Deniz, nel settore azerbaigiano del Mar Caspio. “Il trasporto di gas verso la Turchia è stato sospeso il 16 aprile e i negoziati sono in corso per raggiungere un nuovo contratto”, ha detto Bayatli, aggiungendo che “nell’ambito del progetto Shah-Deniz, l'accordo di trasporto del gas è stato raggiunto nel 2001. Attualmente sono in corso dei negoziati con Botas". (Rum)