Business news: Akademik Cherskij avvia la posa del Nord Stream 2 nelle acque danesi

- La nave posatubi Akademik Cherskij ha avviato le attività di costruzione del gasdotto Nord Stream 2 nelle acque territoriali della Danimarca. È quanto riferito in un comunicato dall'operatore del progetto, Nord Stream 2 Ag. "Dopo aver superato con successo le prove in mare, la nave Akademik Chersky ha avviato i lavori di posa dei tubi nella zona economica esclusiva della Danimarca", ha riferito la società. La posa delle condotte è portata avanti anche dalla chiatta Fortuna, che aveva avviato questo lavoro in precedenza. (Rum)