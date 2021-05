Business news: Balcani, per Banca mondiale moderata ripresa dell'economia nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica nei Paesi dei Balcani occidentali sarà mediamente del 4,4 per cento nel 2021. Sono le previsioni contenute nell'ultimo rapporto di primavera emesso dalla Banca mondiale, che esamina la situazione economica nella regione. In futuro, la crescita dovrebbe mantenersi al 3,7 per cento sia nel 2022 che nel 2023. "Stiamo sicuramente assistendo ad alcune tendenze positive in tutta la regione, sostenute da un'azione rapida intrapresa da molti Paesi per contenere i peggiori risvolti della pandemia, ma le conseguenze sulla salute e la devastazione economica continueranno ad avere un impatto", ha dichiarato Linda Van Gelder , direttrice regionale della Banca mondiale per i Balcani occidentali. "L'introduzione dei vaccini, insieme ai miglioramenti nella fiducia, nel consumo e nel commercio, contribuirà a mantenere questo slancio, ma i Paesi devono rimanere vigili nei loro sforzi per introdurre e rafforzare le politiche che possono portare alla crescita, proteggere i risultati sanitari e stimolare il capitale umano", ha concluso Van Gelder secondo una nota della Banca mondiale. (Seb)