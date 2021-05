Business news: Trasporto aereo, aperta la procedura di fallimento per Montenegro Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Montenegro Airlines è ufficialmente entrata in procedura fallimentare. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la procedura di fallimento era stata richiesta dall'Agenzia delle entrate e delle dogane del Paese balcanico a causa di un debito fiscale di 11,9 milioni di euro. Il Tribunale amministrativo del Montenegro ha accolto la richiesta di procedura fallimentare. "Al momento della decisione il tribunale ha valutato la proposta presentata, nonché le prove presentate nella procedura precedente, e ha stabilito che la proposta era fondata e che le condizioni legali per l'apertura della procedura fallimentare erano soddisfatte", si legge in una pubblicata sul sito del Tribunale amministrativo. Il curatore fallimentare temporaneo è Sasa Zejak. (Seb)