Afghanistan: riunione “Troika allargata” in Qatar, focus su cessate il fuoco permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 aprile, i rappresentanti della cosiddetta "Troika allargata" in Afghanistan - che comprende Stati Uniti, Federazione Russa, Cina e Pakistan - si sono incontrati a Doha, in Qatar, per discutere le modalità per sostenere i negoziati intra-afgani e aiutare le parti raggiungono una soluzione negoziata e un cessate il fuoco permanente. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei quattro governi. Il gruppo ha incontrato i rappresentanti della squadra negoziale della Repubblica islamica e dei talebani, così come del Qatar. Nello spirito dei colloqui, i quattro Stati della "Troika" estesa hanno affermato quanto segue: “Riconosciamo la diffusa e sincera richiesta del popolo afghano di una pace duratura e giusta e di una fine della guerra. Ribadiamo che non esiste una soluzione militare in Afghanistan e che una soluzione politica negoziata attraverso un processo a guida afghano è l'unica via da seguire per una pace e una stabilità durature in Afghanistan. Prendiamo atto dell'annuncio del 14 aprile da parte degli Stati Uniti e della Nato che le forze Usa / Nato inizieranno il ritiro dall'Afghanistan entro il 1 maggio 2021 che si concluderà entro l'11 settembre 2021. Ribadiamo che il ritiro delle truppe straniere dovrebbe garantire una transizione in Afghanistan. Sottolineiamo che, durante il periodo di ritiro, il processo di pace non dovrebbe essere interrotto, non si verificheranno scontri o turbolenze in Afghanistan e la sicurezza delle truppe internazionali dovrebbe essere garantita. Ci aspettiamo che i talebani adempiano ai propri impegni antiterrorismo, inclusa la prevenzione nei confronti di gruppi e individui terroristici intenti ad utilizzare il suolo afghano per minacciare la sicurezza di qualsiasi altro Paese; la non ospitalità a questi gruppi e impedire loro di reclutare, formare e raccogliere fondi. Ci aspettiamo che il governo afghano continui la cooperazione antiterrorismo con la comunità internazionale. Ribadiamo il nostro invito a tutte le parti in conflitto in Afghanistan a ridurre il livello di violenza nel paese e ai talebani a non perseguire un'offensiva. Condanniamo con la massima fermezza qualsiasi attacco mirato deliberatamente contro civili in Afghanistan e invitiamo tutte le parti a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario in tutte le circostanze, comprese quelle relative alla protezione dei civili. Ribadiamo che il personale e le proprietà diplomatiche saranno inviolabili e gli autori di qualsiasi attacco o minaccia al personale e alle proprietà diplomatiche straniere a Kabul saranno ritenuti responsabili. Esortiamo il governo della Repubblica islamica e l'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale a impegnarsi apertamente con le loro controparti talebane per quanto riguarda una soluzione negoziata. Non sosteniamo l'istituzione in Afghanistan di alcun governo imposto con la forza, in linea con la dichiarazione congiunta della Troika allargata del 18 marzo. Sosteniamo una revisione dello stato delle designazioni di individui ed entità talebani sulle sanzioni delle Nazioni Unite del 1988, come affermato nella risoluzione 2513 (2020) dell'UNSC. Misure pratiche per ridurre la violenza e sforzi costanti per far avanzare i negoziati intra-afghani da parte dei talebani influenzeranno positivamente questo processo di revisione. Prendiamo atto dei preparativi della Turchia per ospitare una conferenza degli alti dirigenti di entrambe le parti afghane al fine di accelerare i negoziati intra-afghani e accogliamo con favore anche il ruolo delle Nazioni Unite e del Qatar come co-convocatori di questo dialogo. Chiediamo alle parti negoziali di compiere progressi verso una soluzione politica inclusiva e un cessate il fuoco globale e permanente. Apprezziamo il sostegno di lunga data dello Stato del Qatar per facilitare il processo di pace e sosteniamo la continuazione delle discussioni tra le squadre negoziali delle parti a Doha. Accogliamo con favore un ruolo ampliato delle Nazioni Unite nel contribuire al processo di pace e riconciliazione afghano, anche facendo leva sulla sua considerevole esperienza e competenza nel sostenere altri processi di pace. Sosteniamo fortemente una risoluzione politica durevole e giusta che si traduca nella formazione di un Afghanistan indipendente, sovrano, unificato, pacifico, democratico, neutrale e autosufficiente, libero dal terrorismo e da un'industria della droga illecita, che contribuisca a un ambiente sicuro per il ritorno volontario, rapido e sostenibile dei rifugiati afgani attraverso un piano dotato di risorse adeguate; stabilità; e sicurezza globale. Riaffermiamo che qualsiasi accordo di pace deve includere la protezione dei diritti di tutti gli afgani, comprese donne, uomini, bambini, vittime di guerra e minoranze, e dovrebbe rispondere al forte desiderio di tutti gli afgani di sviluppo economico, sociale e politico”.(Nys)