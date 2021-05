Autostrade: Atlantia, Cda entro 11 giugno per decisione finale su offerta consorzio Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia si riunirà entro l’11 giugno, a valle della pronuncia assembleare, per assumere le determinazioni finali in merito all’offerta avanzata dal consorzio Cdp – guidato da Cdp Equity insieme a Blackstone e Macquarie – per l’acquisto dell’88 per cento di Autostrade per l’Italia (Aspi). Stando al relativo comunicato stampa, il Cda si riserva di aggiornare gli azionisti – prima dell’assemblea del 31 maggio – di ogni eventuale e rilevante sviluppo. (Rin)