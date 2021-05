Usa: Biden, nostro piano per le infrastrutture necessario a tenere il passo della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per le infrastrutture elaborato dall’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, rappresenta uno strumento necessario per tenere il passo della Cina in questo settore. Lo ha detto lo stesso inquilino della Casa Bianca durante la sua visita a Philadelphia, in Pennsylvania, la seconda tappa del tour che lo ha precedentemente portato in Georgia. "Oggi siamo molto indietro rispetto al resto del mondo ora", detto Biden, riferendosi alla Repubblica popolare e ai suoi 37 mila chilometri di ferrovie. Biden ha celebrato il 50esimo anniversario della National Railroad Passenger Corporation, la compagnia di ferrovie nazionali, creata il primo maggio 1971 e nota anche come Amtrak. "Sono orgoglioso di celebrare i 50 anni" dell'Amtrak, ha detto Biden, sottolineando che la sua amministrazione prevede un "futuro radioso" per la compagnia. L’inquilino della Casa Bianca è noto con il soprannome di “Amtrak Joe”, dal momento che da senatore utilizzava quotidianamente il servizio ferroviario per spostarsi da Washington alla sua casa di Wilmington, nel Delaware. Su questi trascorsi, Biden ha scherzato di fronte ai giornalisti ammettendo che "Amtrak è diventato la mia famiglia", e anche di essersi addormentato per quattro volte sul treno scendendo alla stazione sbagliata. (segue) (Nys)