Autostrade: Atlantia, al momento unica alternativa a offerta Cdp è contenzioso

- Allo stato attuale, l’unica concreta alternativa all’offerta avanzata dal consorzio Cdp per la dismissione della partecipazione in Autostrade per l’Italia consiste nel proseguire e portare a termine le iniziative di contenzioso già avviate sia in sede amministrativa in Italia sia in sede europea da parte di Atlantia nonché, per quanto di rispettiva competenza, dalla stessa Aspi. Lo riferisce la nota diffusa dalla holding dei Benetton al termine del consiglio di amministrazione odierno. Atlantia, si legge nel documento, potrebbe anche “insistere affinché l’iter avviato per l’approvazione dell’atto aggiuntivo, dell’atto transattivo e del Pef venga positivamente concluso, ma la possibilità di ottenere l’approvazione degli atti sopra menzionati, alla luce degli elementi al momento disponibili appare poco realistica in tempi ragionevoli”. (Rin)