Business news: Germania, per rapporto Sipri spese difesa aumentate del 5,2 per cento nel 2020

- Nel 2020, le spese della Germania per la difesa hanno raggiunto un totale di 43,6 miliardi di euro, con un incremento del 5,2 per cento su base annua. È quanto si apprende dal rapporto sulle spese militari nel 2020, pubblicato dall'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Nella classifica dei Paesi per stanziamenti per la difesa, la Germania è al settimo posto, in rimonta di una posizione dal 2019. Nello scorso anno, la quota di Pil investita dal Paese nelle spese militari ha raggiunto l'1,4 per cento. (Geb)