Business news: Gazprom prevede aumento riserve a 497,2 miliardi di metri cubi di gas nel 2021

- La società russa Gazprom prevede di aumentare, con l'esplorazione geologica, le riserve nel 2021 per un volume di 497,2 miliardi di metri cubi di gas e 8,6 milioni di tonnellate di idrocarburi liquidi. È quanto reso noto dalla società russa. "Nel 2021, Gazprom prevede di eseguire 6.647 chilometri quadrati di prospezione sismica in 3D sul territorio della Federazione Russa, perforare 74,3 mila metri lineari, completare la costruzione di 31 pozzi di verifica ed esplorazione. Grazie a questo, dovrebbe ottenere un aumento delle riserve per un importo di 497, 2 miliardi di metri cubi di gas e 8,6 milioni di tonnellate di idrocarburi liquidi", si legge nel resoconto pubblicato sull'organo di stampa aziendale di Gazprom, ripreso dai media russi. Il principale aumento delle riserve nel 2021 dovrebbe avvenire sulla piattaforma del Mare di Kara e nella Siberia occidentale. Nel 2020, le riserve di Gazprom sono aumentate di 484,6 miliardi di metri cubi di gas e 14,3 milioni di tonnellate di condensato e petrolio. (Rum)