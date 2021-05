Business news: Francia, spagnola Iberdrola pre-selezionata per realizzazione parco eolico in Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola è stata pre-selezionata per la realizzazione del parco eolico offshore in Normandia, nel canale della Mancia francese, uno dei più grandi complessi del mondo con un capacità compresa tra i 900 MW ed 1 GW. Iberdrola entrerà ora nella fase di dialogo competitivo, durante la quale i dettagli del progetto saranno discussi con il governo francese prima della presentazione dell'offerta da presentare all'asta. La decisione finale su questa gara dovrebbe essere resa pubblica nell'aprile 2022. Il 15 gennaio scorso, il governo francese aveva aperto il processo di pre-selezione per questo progetto, che si trova a circa 32 km al largo della costa di Barfleur. "Siamo sicuri di poter portare la nostra esperienza e capacità di esecuzione allo sviluppo di questo nuovo progetto", ha affermato in un comunicato dell'azienda, Javier García Pérez, direttore internazionale del business eolico offshore di Iberdrola. Negli ultimi mesi Iberdrola ha raggiunto un portafoglio di progetti complessivo di 19 GW in mercati come Francia, Regno Unito e Stati Uniti, e di posizionarsi in nuove piattaforme di crescita come Giappone, Svezia, Polonia e Irlanda. Iberdrola prevede di investire 4 miliardi di euro nel mercato francese entro il 2025, principalmente in progetti di energia rinnovabile. (Spm)