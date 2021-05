© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Nella mensa di via Dandolo a Roma, in occasione della Festa del Lavoro, a partire dalle 12 verranno distribuiti pasti caldi da asporto con un menù particolarmente ricco, mentre in altri quartieri della Capitale, come a Ostia, saranno organizzati momenti di festa accompagnati da speciali distribuzioni di pacchi alimentari. Le iniziative sono promosse dalla Comunità di Sant'Egidio. (ore 12) (Rer)