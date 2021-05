© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in atto una assurda asfaltatura delle banchine poste sotto gli argini di ampi tratti del Lungotevere. Intervengano le sopraintendenze di Stato competenti per tutelare un bene demaniale e architettonicamente vincolato". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. (Com)