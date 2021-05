Spagna: ministro degli Esteri Gonzalez Laya dal 6 maggio in Brasile e Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione e la ratifica dell'Accordo Ue-Mercosur saranno i principali punti al centro dell'agenda dell'imminente viaggio del ministro degli Affari esteri e della cooperazione della Spagna, Arancha Gonzalez Laya in Brasile e Paraguay, la prossima settimana. Il tour inizierà giovedì 6 maggio a Brasilia, dove Laya incontrerà il suo omologo Carlos Alberto Franco Franca, nominato dal presidente, Jair Bolsonaro, in sostituzione di Ernesto Araujo alla fine di marzo. Entrambi i ministri firmeranno un protocollo d'intesa per la creazione della commissione bilaterale permanente Brasile-Spagna, meccanismo con cui entrambi i paesi intendono riaffermare "la solidità della relazione bilaterale" e che consentirà lo scambio permanente di informazioni, si legge in una nota di Madrid. La visita servirà anche "a dare impulso in termini di cooperazione al coordinamento tra l'Agenzia spagnola per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (Aecid) e l'Agenzia brasiliana per la Cooperazione (Abc). (segue) (Spm)