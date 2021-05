Business news: Brexit, a causa della burocrazia quasi dimezzate esportazioni verso Ue a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Uk Food and Drink Federation, organizzazione che coordina i produttori di alimenti e bevande nel Regno Unito, le esportazioni di tali prodotti verso l'Unione europea nel mese di febbraio sono calate del 40 per cento se confrontate con lo stesso mese dell'anno precedente. Come riporta il "Financial Times", il valore complessivo delle esportazioni nel mese di febbraio 2021 è stato di 578,7 milioni di sterline (circa 665 milioni di euro), contro il miliardo di sterline (1,15 miliardi di euro) di esportazioni registrato nel febbraio 2020. Questo sarebbe solo marginalmente compensato dall'aumento delle esportazioni nei confronti di partner extra europei, cresciuto solo dell'8,7 per cento per un valore di 55,6 milioni di sterline (63,9 milioni di euro circa). Nonostante la pandemia abbia sicuramente giocato un ruolo nella diminuzione delle esportazioni, fa sapere l'organizzazione, la maggior parte della riduzione nei commerci con l'Ue sarebbe imputabile alla Brexit. Le categoria maggiormente colpite è stata sinora quella delle piccole e medie imprese, incapaci di far fronte alle nuove pratiche burocratiche necessarie e alla costosa documentazione per le esportazioni. L'organizzazione ha chiesto al governo "incontri urgenti" dell'organismo congiunto Regno Unito-Ue che supervisiona all'applicazione dell'accordo commerciale post Brexit. (Rel)