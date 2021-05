Business news: Montenegro, Aeroports de Paris interessata a concessione scali nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Aeroports de Paris è interessata a prendere in concessione gli aeroporti montenegrini. Lo ha dichiarato al quotidiano "Dnevne novine" il presidente dell'Associazione delle compagnie franco-montenegrine, Rajko Uskokovic. La compagnia, ha spiegato Uskokovic, gestisce l'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. "E' ancora interessata Aeroports de Paris, che ha partecipato alla gara per la concessione degli aeroporti montenegrini", ha confermato Uskokovic. La decisione di dare in concessione gli aeroporti di Podgorica e Tivat per 30 anni è stata presa dal governo precedente tre anni fa. I rappresentanti del governo di allora stimavano che l'offerente selezionato avrebbe investito almeno 200 milioni di euro in 30 anni. Il nuovo governo è più a favore di una soluzione che preveda che gli aeroporti restino di proprietà statale. Il presidente dell'Associazione ha inoltre sottolineato che l'azienda francese Veolia intende partecipare alla gara per il trattamento delle acque reflue, mentre Schneider Electric vuole immettere i suoi prodotti nel mercato energetico ed elettronico in Montenegro. "Vinci è interessata ai progetti di costruzione quanto Bouygues, mentre diversi tour operator francesi aspettano giorni migliori per il turismo. C'è anche Transavia, che effettua ogni anno voli diretti sulla rotta Parigi-Tivat ", ha affermato Uskokovic. (segue) (Seb)