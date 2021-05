Business news: Ucraina, Naftogaz introduce tariffa fissa per utenze del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ucraina Naftogaz ha presentato ai propri clienti un nuovo piano tariffario annuale a tariffa fissa. È quanto riportato in un comunicato stampa della società. Il prezzo del gas sarà pari a 7,96 grivnie (0,24 euro) per metro cubo con Iva, esclusi i costi di consegna, e rimarrà fisso dal primo maggio 2021 al 30 aprile 2022. "La società ha offerto ai suoi clienti il miglior prezzo per il gas tra i fornitori sul mercato", ha detto l’azienda. Il nuovo piano non prevede alcun abbonamento, ma i clienti dovranno pagare il gas consumato entro il giorno 25 di ogni mese. (Rum)