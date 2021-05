Usa-Giappone: tenuto oggi incontro di dialogo bilaterale esteso su deterrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di Stati Uniti e Giappone hanno tenuto oggi, 30 aprile, un incontro in videoconfereza nell'ambito del dialogo bilaterale esteso sul tema della deterrenza. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota ufficiale. "Il dialogo ha offerto ai nostri due governi l'opportunità di tenere discussioni approfondite sulla sicurezza regionale, sulla posizione di difesa dell'alleanza (tra Stati Uniti e Giappone), sulla politica di difesa nucleare e missilistica e su questioni relative al controllo degli armamenti", spiega il comunicato. L'iniziativa "fornisce dal 2010 un forum per i funzionari dell'alleanza Usa-Giappone utile a discutere su come mantenere e rafforzare la deterrenza come parte della nostra cooperazione in materia di sicurezza e difesa", prosegue la nota. Alexandra Bell, vice segretario di Stato aggiunto per il controllo degli armamenti, e Brad Clark, direttore principale del dipartimento della Difesa per la politica di difesa nucleare e missilistica, hanno co-presieduto la riunione in rappresentanza del governo degli Stati Uniti. Per il giappone hanno partecipato il vice direttore generale per gli Affari Nordamericani del ministero degli Affari esteri, Arima Yutaka, e il vice direttore generale per la Politica di Difesa, Yamato Taro. (Nys)