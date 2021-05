Autostrade: Atlantia, contesto incerto, interesse Acs esposto a rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione di interesse recentemente formulata dal gruppo spagnolo Acs per l’acquisto della partecipazione di Atlantia in Autostrade per l’Italia, che colloca il valore di Aspi in un range compreso tra nove e dieci miliardi di euro ante due diligence, è pur sempre subordinata alla sottoscrizione del Pef, all’approvazione da parte del governo dell’operazione e alla presenza di Cassa depositi e prestiti (Cdp) quale partecipante all’operazione. Stando al comunicato stampa diffuso al termine del consiglio di amministrazione odierna, tale ipotesi è inoltre “ad uno stato di maturazione inferiore” rispetto a quello dell’offerta avanzata dal consorzio guidato da Cdp Equity e “resta esposta a rischi e incertezze sulla sua concreta percorribilità”. Si tratta, aggiunge Atlantia, di un contesto “del tutto atipico, assai complesso, incerto e assolutamente privo di precedenti: per questa ragione, e per l’indubbia rilevanza che la partecipazione in Aspi ha nel perimetro del Gruppo Atlantia, il consiglio di amministrazione, anche in relazione a specifiche richieste pervenute da alcuni soci, ha ritenuto di dover comunque sottoporre, dopo i miglioramenti conseguiti, all’assemblea la valutazione dell’offerta”. (Rin)