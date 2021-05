Argentina-Cile: coordinamento politiche antartiche, proposta creazione Area marina protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di un'Area marina protetta (Mpa) per la Penisola Antartica, la cooperazione scientifica e i risultati dell'ultima campagna in Antartide in relazione alla pandemia di Covid-19 sono stati i principali punti al centro del 19mo incontro del comitato ad hoc per il coordinamento politico sulle questioni antartiche tra Argentina e Cile tenuto in modalità virtuale. All'incontro, si legge in una nota, hanno partecipato oltre al segretario per l'Antartide e il Sud Atlantico del Ministero degli Esteri, Daniel Filmus, e il segretario Generale per la Politica Estera della Cancelleria cilena, Gloria Navarrete, più di trenta funzionari antartici di entrambi i paesi. I funzionari di entrambi gli istituti scientifici antartici, l'Istituto Antartico Argentino (Iaa) e l'Istituto Antartico Cileno (Inach), -prosegue la nota - hanno esaminato le opportunità di cooperazione scientifica, evidenziando il potenziale per attività congiunte in aree come il cambiamento climatico, la paleontologia, la microbiologia, le scienze della terra e la sismologi. (segue) (Abu)