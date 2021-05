Ambiente: Usa riaffermano impegno contro cattura tartarughe marine durante pesca gamberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa riafferma l’impegno degli Stati Uniti a protezione delle tartarughe marine di tutto il mondo attraverso il suo programma di certificazione, che consente l'importazione di gamberi selvatici negli Stati Uniti ai sensi della Sezione 609 della Legge Pubblica 101-162. Lo riferisce una nota del dicastero. Ogni anno il segretario di Stato (o un suo delegato) certifica al Congresso che i governi e le autorità delle nazioni e delle economie impegnate nella pesca di gamberi hanno programmi per ridurre la cattura accidentale di tartarughe marine nella pesca con reti da traino. Quest'anno, il dipartimento ha certificato 35 nazioni e ha assegnato a dodici attività di pesca misure adeguate per proteggere le tartarughe marine durante la raccolta dei gamberi. Le certificazioni annuali si basano in parte su visite di verifica all'estero da parte di un team composto dal dipartimento di Stato e dai rappresentanti del National Marine Fisheries Service. Sei delle sette specie di tartarughe marine del mondo sono elencate come in via di estinzione o minacciate. Il governo degli Stati Uniti, spiega ancora la nota, sta attualmente fornendo tecnologia e assistenza per il rafforzamento delle capacità di altre nazioni nel contribuire al recupero delle tartarughe marine e aiutarle a certificare le proprie attività ai sensi della sezione 609(Nys)