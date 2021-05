Business news: Spagna, da gennaio alle Canarie il 15,5 per cento fabbisogno energetico da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre di quest'anno il 15,5 per cento del fabbisogno energetico delle Isole Canarie spagnole è stato generato da fonti rinnovabili. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", è quanto reso noto da Rete elettrica di Spagna (Ree), evidenziando che dall'inizio del 2021, le energie rinnovabili nelle isole Canarie hanno registrato diversi record di produzione, in particolare nell'isola di Gran Canaria. Se, dunque, le energie verdi sono in forte crescita, l'obiettivo fissato dal governo spagnolo per il 2030 che fissa al 42 per cento il fabbisogno energetico. (Spm)