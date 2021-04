Tlc: Enel, passiamo testimone in percorso successo Open Fiber. Starace, soddisfatti di questi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha oggi dato il via libera all'offerta di Cassa Depositi e Prestiti Equity (Cdpe) relativa al 10 per cento di Open Fiber dopo aver approvato, in precedenza, la vendita del 40 per cento a Macquarie Infrastructure & Real Assets (Mira), avviando il trasferimento della partecipazione detenuta in questo grande progetto infrastrutturale Fiber to the Home (FTTH) di portata nazionale, che ha generato un immenso valore per l'Italia, gli azionisti e l’insieme degli stakeholder di Open Fiber. Commentando la decisione del Cda, il Ceo del gruppo Enel, Francesco Starace, ha sottolineato: “Siamo estremamente soddisfatti di questi cinque fantastici anni in Open Fiber. In un lasso di tempo così limitato, grazie al continuo lavoro di Open Fiber e alla passione e dedizione di tutti i suoi dipendenti, l'Italia è passata dalle ultime posizioni fino a diventare un leader nell'UE in termini di cablaggio FTTH". Questa crescita, ha aggiunto, "ha consentito anche lo sviluppo di una intera filiera industriale nel Paese, mentre la stessa Open Fiber si è posizionata come un player di rilievo nel settore, con impatti benefici sia per Enel che per Cdp. Ed è a Cdp e a Macquarie che lasciamo l'onore di portare avanti questo progetto infrastrutturale, che è essenziale per la ripresa e la crescita del Paese. Facciamo tesoro dell'esperienza acquisita attraverso Open Fiber e siamo ansiosi di applicarla ad altri paesi in tutto il mondo, in linea con la nostra strategia basata sullo ‘Stewardship Model’". Infine "vorrei esprimere la mia gratitudine verso tutti i dirigenti e dipendenti attuali e precedenti con i quali ho avuto il privilegio di lavorare in questi cinque anni di successi, e un ringraziamento speciale va all'Ad Elisabetta Ripa e al Presidente Franco Bassanini per la loro inestimabile competenza e visione." (segue) (Com)