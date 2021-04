Roma: M5s, asfalto sul Tevere ennesima fake news di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Salvini posta quella che secondo lui sarebbe 'l'ennesimo oltraggio' di Virginia Raggi, riferendosi a quella che alcuni giornalisti disinformati hanno descritto come una 'gettata di asfalto affiorata sugli argini del Lungotevere per tappare le buche presenti nella pista ciclabile che costeggia il fiume'. Di che si tratta? Semplicemente dell'ennesima fake news". Lo dichiarano in una nota i parlamentari e gli eurodeputati romani del Movimento 5 stelle. "L'asfalto cui fa riferimento Salvini era già presente e segnava il percorso di una pista ciclabile, che l'amministrazione Raggi ha provveduto a rifare completamente. Nessuna buca tappata, ma un intervento organico come tanti altri sono in corso sul fronte della mobilità sostenibile a Roma - continua la nota del M5s -. Salvini pubblica una foto dei lavori in corso, senza dire che a lavori conclusi la pista assumerà la colorazione che ha sempre avuto e offrirà un servizio decisamente migliore ai cittadini che si muovono in bici, ma senza alcun impatto visivo negativo come lascia intendere lui. Tutte cose verificabili molto semplicemente, ma evidentemente era troppa fatica. Alle fake news di Salvini siamo ormai purtroppo abituati, soprattutto quando c'è da distogliere l'attenzione sui guai di casa Lega, come lo scandalo che ha investito il sottosegretario leghista Durigon e su cui la Lega dovrebbe fare chiarezza al più presto", conclude il M5s.(Rer)