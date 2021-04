Brasile: disoccupazione al 14 per cento nel trimestre chiuso a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Brasile tocca un nuovo livello record. Nel trimestre mobile chiuso a febbraio, il numero di disoccupati ha raggiunto il 14 per cento della popolazione attiva, pari a circa 14,4 milioni di persone, livello massimo dall'inizio della serie storica, nel 2012. Il dato, avverte l'istituto nazionale di statistica (Ibge), rappresenta un incremento del 2,9 per cento, oltre 400mila persone, rispetto al trimestre settembre-novembre 2020". Su anno, il numero di disoccupati è cresciuto del 16,9 per cento, con un incremento di 2,1 brasiliani in cerca di occupazione. (Brb)