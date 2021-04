© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla cerimonia di deposizione di una corona presso il monumento in ricordo delle vittime sul lavoro. Inail - piazza Giulio Pastore, 6 a Roma. (ore 10.30)REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino partecipa, in rappresentanza della Regione Lazio, alla cerimonia di deposizione di una corona da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al monumento ai Caduti sul Lavoro presso la sede centrale di Inail in occasione della Festa dei Lavoratori. L'appuntamento è presso la sede centrale dell'Inail al Monumento ai Caduti sul Lavoro in Piazzale Giulio Pastore, 6, Roma. (ore 10) (segue) (Rer)