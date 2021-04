Usa: Casa Bianca, a partire dal 4 maggio vietati ingressi dall’India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha intenzione di vietare qualsiasi ingresso nel Paese dall’India a partire dal 4 maggio prossimo. Lo ha reso noto la Casa Bianca tramite la portavoce Jen Psaki. “Su raccomandazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) l'amministrazione limiterà i viaggi dall'India", ha spiegato Psaki nel consueto incontro con i giornalisti a Washington. "La misura – ha aggiunto - entrerà in vigore martedì 4 maggio". Resta tesa in relazione alla pandemia di Covid la situazione nel Paese asiatico, verso il quale il dipartimento di Stato Usa ha invitato i cittadini statunitensi a non viaggiare. In India sono state somministrate a oggi 152.245.179 dosi di vaccini, di cui 2.224.548 ieri. Lo riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Sanità. Tra gli operatori sanitari 9.386.904 hanno ricevuto la prima dose e 6.191.118 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 12.419.965 hanno ricevuto la prima e 6.707.862 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 51.085.677 prime dosi e 9.337.292 richiami; a quelle con più di 45 anni 51.901.218 prime dosi e 10.441.359 richiami. Il 67 per cento delle dosi inoculate si concentra in dieci Stati: Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Bengala Occidentale, Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala, Bihar e Andhra Pradesh. Da domani, primo maggio, la vaccinazione sarà aperta a tutte le persone di età superiore a 18 anni; per ora si sono prenotati in 24,5 milioni. Inoltre, ai due vaccini attualmente in uso – il Covishield ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii) e il Covaxin di Bharat Biotech – si aggiungerà lo Sputnik V. Le prime dosi saranno importate dalla Russia, in attesa della produzione locale, in cui sono coinvolte diverse aziende.(Nys)