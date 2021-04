Brasile: Bolsonaro accolto da una protesta a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, arrivato al centro di San Paolo per presenziare a un'asta pubblica, è stato accolto da un centinaio di manifestanti legati al Movimento dei lavoratori senza tetto (Mtst), in protesta per la gestione della crisi della pandemia. Dalla piazza è stato lanciato un uovo che, come testimoniano video diffusi sui media locali, ha colpito solo di striscio uno dei componenti della comitiva presidenziale. I manifestanti, si legge in una nota dell'Mtst, accusano il capo dello Stato di "sottostimare la gravità della malattia" e di "disincentivare l'uso delle misure di protezione", mentre si mostra "tra i magnati del mercato" per sostenere "ogni genere di privatizzazioni, distruzione completa delle leggi sul lavoro e della previdenza sociale". Nella piazza antistante la Borsa valori, riferisce il portale "G1", c'erano anche persone contrarie ai manifestanti che hanno inneggiato al "mito" Bolsonaro. (Brb)