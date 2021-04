Spagna: ministro degli Esteri Gonzalez Laya dal 6 maggio in Brasile e Paraguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. Attualmente conta già quasi 14,6 milioni di casi, che lo collocano al terzo posto solo dietro Stati Uniti e India, e oltre 400.000 morti, il che lo rende il secondo con il maggior numero di vittime dopo gli Usa. Su questo fronte il governo di Madrid la scorsa settimana ha inviato in Brasile, tramite l'Aecid, una spedizione con circa sei tonnellate di medicinali per la cura dei casi gravi di Covid-19 del valore di 450.000 euro. La spedizione, arrivata nel Paese questa settimana, è stata effettuata in risposta alla richiesta avanzata in tal senso dal governo Bolsonaro, sia bilateralmente alla Spagna che al Meccanismo Europeo di Protezione Civile dell'Ue. González Laya sarà successivamente, venerdì 7 maggio ad Assunzione, in Paraguay, dove pure è previsto un incontro con il suo omologo paraguaiano, Euclides Acevedo, con il quale discuterà dello svolgimento del VII meccanismo di consultazione annuale. Come in Brasile, anche in Paraguay il viaggio avrà una componente di cooperazione, segnala la nota. (segue) (Spm)