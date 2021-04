© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha convocato per il 31 maggio 2021 l’assemblea degli azionisti per esaminare l’offerta avanzata dal consorzio Cdp – guidato da Cdp Equity insieme agli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie – per l’acquisto dell’88 per cento di Autostrade per l’Italia (Aspi), presentata ieri. Lo riferisce una nota della società. (Rin)