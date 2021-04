Autostrade: Atlantia, in offerta consorzio Cdp valutazione sale a 9,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene l’offerta avanzata dal consorzio Cdp – guidato da Cdp Equity insieme a Blackstone e Macquarie – per l’acquisto dell’88 per cento di Autostrade per l’Italia confermi il prezzo di 9,1 miliardi per la totalità del capitale di Aspi, essa contiene alcuni miglioramenti. Lo riferisce la nota diffusa dalla società al termine del consiglio di amministrazione odierno. Tra questi, sotto il profilo economico, Atlantia include “la riduzione degli indennizzi richiesti dal consorzio a fronte di alcuni contenziosi oggetto di special indemnities (il cui cap complessivo è sceso da 1,51 miliardi a 871 milioni di euro), oltre a una puntuale condivisione della gestione degli stessi, nonché il riconoscimento di una ticking fee pari al due per cento annuo sul prezzo dal primo gennaio 2021 alla data del closing dell’operazione”. In tal modo, prosegue la nota, assumendo il perfezionamento dell’operazione tra la fine del 2021 e il mese di marzo 2022 (termine ultimo per il closing), la valorizzazione attribuita dal consorzio ad Aspi si incrementa sino a circa 9,3 miliardi. (Rin)