Argentina-Cile: coordinamento politiche antartiche, proposta creazione Area marina protetta (2)

- Per parte loro, i responsabili della logistica antartica di entrambi i paesi hanno condiviso le recenti esperienze della Campagna Antartica appena conclusa, in particolare in relazione ai protocolli applicati dalla pandemia di Covid-19 nelle basi, operazioni e trasferimenti aerei e marittimi attraverso le città di Ushuaia e Punta Arenas. A loro volta, hanno valutato molto positivamente il più recente Pattugliamento navale antartico congiunto (Panc), attività che viene svolta da 23 anni durante l'estate australe, attraverso la quale entrambi i paesi svolgono congiuntamente compiti di assistenza alla navigazione, monitoraggio ambientale e cooperazione con i programmi nazionali antartici. Queste riunioni semestrali, precisa il comunicato di Buenos Aires, "si tengono dal 2012 e hanno consentito il coordinamento bilaterale delle posizioni nei principali forum antartici e l'articolazione della cooperazione scientifica e logistica nel quadro del Trattato sull'Antartide (Ta) e della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Ccrvma). (Abu)