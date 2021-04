Tlc: Cda Enel delibera cessione a Cdp Equity 10 per cento capitale Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Michele Crisostomo, ha deliberato di avviare le procedure finalizzate alla cessione del 10 per cento del capitale di Open Fiber S.p.A. (“Open Fiber”) a Cdp Equity S.p.A. (“Cdpe”), conferendo all’Amministratore Delegato apposito mandato al riguardo. E' quanto si legge in una nota della stessa Enel. In base all’offerta pervenuta da Cdpe, il corrispettivo per la cessione del 10 per cento del capitale di Open Fiber risulta pari a 530 milioni di euro, ed è inclusivo del trasferimento a Cdpe del 20 per cento della porzione Enel dello “shareholders’ loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. Esso - si legge ancora nella nota - è stato determinato come pro quota del corrispettivo di 2.650 milioni di euro per la cessione a Macquarie Infrastructure & Real Assets (“Mira”) del 50 per cento del capitale di Open Fiber – inclusivo del trasferimento del 100 per cento della porzione Enel dello “shareholders’ loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati – previsto dall’offerta finale della stessa Mira, esaminata e valutata favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione di Enel nell’adunanza del 17 dicembre 2020. L’offerta di Cdpe - prosegue la nota - prevede inoltre il riconoscimento di un “earn-out” a favore di Enel – analogo a quello previsto nell’offerta finale di MIRA – legato alla eventuale positiva conclusione, con sentenza definitiva, del contenzioso instaurato da Open Fiber nei confronti di Tim S.p.A. per condotta anticoncorrenziale posta in essere da quest’ultima. In particolare, tale “earn-out” assicura il riconoscimento in favore di Enel del 75 per cento del risarcimento netto che dovesse essere conseguentemente incassato da Open Fiber e si prevede che sia riconosciuto ad Enel in funzione dei dividendi distribuiti da Open Fiber ai propri soci a qualsiasi titolo. L’”earn-out” sarà calcolato in proporzione alla quota del 10% del capitale di Open Fiber ceduta da Enel a Cdpe. (segue) (Com)