India-Cina: conversazione ministri Esteri, focus su emergenza Covid e situazione su linea confine

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha avuto una conversazione con l'omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar per trasmettere la solidarietà di Pechino rispetto alla particolare congiuntura che affronta Nuova Dehli nella gestione di una nuova impennata di contagi del nuovo coronavirus. Il titolare dela diplomazia indiana, si legge in una nota, ha ringraziato la controparte e assicurato che il governo è "pienamente determinato a fare quanto possibile per vincere la sfida". Yi ha a sua volta assicurato piena disponibilità della Cina a sostenere gli sforzi indiani promettendo il rapido invio del materiale di soccorso necessario e la piena disponibilità ad affrontare ogni richiesta dovesse effettuare il governo dell'India. I due ministri hanno inoltre della necessità di portare avanti il disimpegno lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, nel Ladakh orientale. (Inn)