Tlc: Enel, passiamo testimone in percorso successo Open Fiber. Starace, soddisfatti di questi 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce una nota della società, per FTTH Council Europe l'Italia ha aumentato la copertura FTTH delle unità immobiliari di oltre 30 punti percentuali negli ultimi quattro anni, passando dal 15 per cento nel 2016 a circa il 45 per cento stimato nel 2020. A fine 2020, l'Italia si è classificata seconda dietro la Francia in termini di crescita della copertura FTTH, con l'incremento di circa 3,8 milioni di unità immobiliari durante gli ultimi quindici mesi. Questi risultati sono stati raggiunti principalmente grazie a Open Fiber, che in solo pochi anni è cresciuta fino a diventare il terzo player nell’Ue-28 in termini di infrastruttura FTTH. Ad oggi, Open Fiber ha già collegato tramite infrastruttura in fibra circa 11,5 milioni di unità immobiliari in Italia. Dall'ingresso di Open Fiber nel mercato italiano della banda ultra-larga fissa, ad oggi il numero di città con servizio FTTH disponibile è aumentato, nelle aree a competizione di mercato, da meno di 30 nel 2016 a oltre 180. Inoltre, Open Fiber ha coperto, nelle aree rurali, circa 2.000 comuni di piccole e medie dimensioni in tutta Italia. "Al termine di questi cinque anni di successi, durante i quali Enel ha fatto partire da zero e contribuito a creare un solido e fiorente operatore FTTH con determinazione e lungimiranza, l'azienda ora consegna il testimone a Cdp e Mira per promuovere questa missione e l'ampliamento della rete in fibra ottica in tutta Italia. L'abbandono dei cavi in rame a favore della fibra ottica comporta enormi benefici ambientali, sociali ed economici per l'intero Paese". (Com)