Usa: Biden celebra 50 anni ferrovie nazionali, prevedo futuro radioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha celebrato a Philadelphia il 50esimo anniversario della National Railroad Passenger Corporation, la compagnia di ferrovie nazionali, creata il primo maggio 1971 e nota anche come Amtrak. Lo riferisce la stampa statunitense. "Sono orgoglioso di celebrare i 50 anni" dell'Amtrak, ha detto Biden, sottolineando che la sua amministrazione prevede un "futuro radioso" per la compagnia. L’inquilino della Casa Bianca è noto con il soprannome di “Amtrak Joe”, dal momento che da senatore utilizzava quotidianamente il servizio ferroviario per spostarsi da Washington alla sua casa di Wilmington, nel Delaware. Su questi trascorsi, Biden ha scherzato di fronte ai giornalisti ammettendo che "Amtrak è diventato la mia famiglia", e anche di essersi addormentato per quattro volte sul treno scendendo alla stazione sbagliata. La visita di Biden in Pennsylvania rappresenta la seconda tappa del tour che nelle scorse ore lo ha condotto in Georgia per presentare il nuovo pacchetto economico per le famiglie e il lavoro da 1.800 miliardi di dollari.(Nys)