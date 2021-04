© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi scene di caos per prendere i bus dopo lo stop alla metro B , e tutto questo in tempo di pandemia. Roma non merita di essere trattata così. Il trasporto pubblico romano, per colpa della Raggi senza manutenzione e senza investimenti, è perennemente al collasso". Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)