Recovery: Sereni, Pnrr opportunità e sfida di cambiamento

- La grande opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “è al tempo stesso una grande sfida di cambiamento”. Lo scrive sul suo blog la vice ministra degli Esteri ed esponente del Partito democratico (Pd), Marina Sereni, commentando il piano nazionale di ripresa e resilienza del governo. “Per la prima volta dal dopoguerra abbiamo risorse ingenti da spendere per crescere nel segno della sostenibilità, per combattere le disuguaglianze, per modernizzare il Paese. Ma il successo dipenderà dalla capacità di spendere bene e nei tempi dovuti questi fondi, dalla serietà di tutti gli attori coinvolti nell'attuazione", dichiara Sereni. “Mentre qualcuno si trastulla a polemizzare sul coprifuoco o, ancora più incomprensibilmente, a presentare mozioni di sfiducia contro il ministro Speranza, per fortuna il governo lavora e ottiene un importantissimo risultato. Ora dobbiamo lavorare per una rapida approvazione del Piano da parte delle Istituzioni europee", sottolinea Sereni. "Nella sua versione definitiva, il Piano è in larga continuità con la stesura fatta dal precedente governo. In questo quadro, è stato evidente e importante il contributo che il Pd ha dato per qualificare al massimo il Pnrr, in particolar modo su alcuni punti – il superbonus e i progetti per la transizione ecologica, le risorse per il welfare e per la cultura – e per ottenere una clausola trasversale a tutte le misure per le imprese a favore delle donne e dei giovani", osserva Sereni. (segue) (Res)