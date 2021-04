Recovery: Sereni, Pnrr opportunità e sfida di cambiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri sottolinea che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, “ha speso il suo prestigio verso le istituzioni europee ma non potrà essere lui da solo a vincere questa sfida", perciò "ha fatto bene Enrico Letta a stigmatizzare alcuni atteggiamenti di Matteo Salvini”. Secondo Sereni, “se si sta al governo si condividono oneri e onori, si gestiscono le risorse ma ci si fa anche carico di passaggi che possono rivelarsi complessi”. Per la viceministra degli Esteri, “questo vale in primo luogo per i partiti e le forze che siedono in Parlamento e che hanno scelto di sostenere questo governo di eccezionalità”, ma “vale anche per i presidenti di regione, per i sindaci, e perfino per le forze economiche e sociali”. “Ora – conclude Sereni - è il momento di ricostruire e di dimostrare quella coesione nazionale, quel senso di responsabilità ai quali sempre ci richiama il presidente della Repubblica". (Res)