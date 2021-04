Milano: De Chirico (FI), Sala festeggia il 1° maggio mettendo il bavaglio ai lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel pomeriggio di oggi è arrivata comunicazione che la commissione con l'audizione dei sindacati in merito al codice bavaglio, prevista per martedì alle ore 17.30, è stata annullata. Senza alcuna motivazione e senza che le sigle sindacali venissero preventivamente informate. In fatto di trasparenza l'amministrazione Sala si è dimostrata assolutamente non all'altezza dei tanti proclami. Oltre al bavaglio che vuole bloccare sul nascere qualsiasi dissenso interno, da parte del sindaco Sala davvero un brutto modo di celebrare la festa dei Lavoratori”. Lo afferma in una nota Alessandro De Chirico consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino (Com)