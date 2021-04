Russia: M5s, solidarietà a Sassoli, sanzioni decisione grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle, componenti delle commissioni Esteri e Politiche Ue della Camera, è "molto grave la notizia della decisione dal ministero degli Esteri russo di sanzionare il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e altri sette esponenti dell’Ue". Nell’esprimere "a tutti loro la nostra solidarietà, ribadiamo che non sono questi i valori democratici in cui crediamo e condanniamo decisamente queste sanzioni ingiustificate”, concludono in una nota.(Com)