Covid: Cile in trattativa con Sinovac per iniziare produzione locale vaccino

- Il laboratorio cinese Sinovac Biotech ha interesse a iniziare a fabbricare anche in Cile il suo vaccino anti Covid, CoronaVac. Ad annunciarlo, segnala il quotidiano "La Tercera", è stato il rettore dell'Università Cattolica del Cile, Ignacio Sanchez, nel corso di un incontro tenuto questo giovedì a cui ha partecipato anche il ministro della Salute, Enrique Paris. "Il laboratorio Sinovac ha molto interesse a sbarcare in Cile per avere un panorama della regione", ha affermato Sanchez, sottolineando che "da parte dell'Università cattolica, del ministero della Salute, e dal ministero della Scienza, vogliamo dare tutto il sostegno scientifico affinché si possa sviluppare vaccini nel nostro paese". "Ci sono diverse iniziative già avviate in questo senso, come quelle delle università di Antofagasta e del Cile, ma l'interesse di Sinovac di installarsi nel nostro paese può aprire un futuro spettacolare in quest'area", ha aggiunto il rettore. L'università Cattolica è stata uno degli attori principali nel primo accordo raggiunto dal governo di Sebastian Pinera con il laboratorio cinese per l'acquisizione di 10 milioni di dosi del vaccino CoronaVac. (segue) (Abu)